Взорвавший девятиэтажный дом в Ижевске, возможно, так отомстил своей матери

В Ижевске после взрыва в девятиэтажном доме, в результате которого обрушился целый подъезд, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из жильцов. Ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета, полицейские задержали Александра Копытова, проживавшего вместе с матерью в квартире, «где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения». Следователи допрашивают его по обстоятельствам преступления. После допроса будет решен вопрос о процессуальном статусе задержанного.

Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске произошел 9 ноября около 16:40 по местному времени. Позже Следственный комитет

возбудил уголовное дело об убийстве против Александра Копытова - жителя квартиры в Ижевске, в которой предположительно произошел взрыв.

Как сообщает «Интерфакс», дело возбуждено по статье «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Мотивом преступления стала личная неприязнь. В СК заявили, что «у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова», ему будет назначена психиатрическая экспертиза. В квартире Копытов жил вместе с матерью. Кому он мстил, не уточняется.

По последним данным, в результате частичного обрушения погибли шесть человек.

Список жертв опубликован в СМИ. В больнице на данный момент находится одна девочка. Судьба двух человек остается неизвестной. В республике объявлен двухдневный траур по погибшим при обрушении дома.

10 ноября заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Удмуртии Андрей Перепичай сообщил о том, что спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома прекращены.

По его словам, на месте ЧП работают региональные пожарно-спасательные отряды из Сибири и Приволжского регионального центра, аэромобильная группировка Пермского края, Башкирии и Удмуртии. Всего в работах занято 585 человек и 90 единиц техники.