ООН: Донбассу угрожает химическая катастрофа

Из-за эскалации конфликта возле объектов водоснабжения на Донбассе, Украина может столкнуться с новыми угрозами химической катастрофы и загрязнения воды. Об этом заявили специальные докладчики ООН Баскут Тунчак и Лео Хеллер, передает УНИАН.

«Мы встревожены недавними сообщениями об артиллерийских обстрелах в регионе рядом с водными установками, содержащими хлорный газ и другие опасные химические вещества», - заявили эксперты.

По их словам, вполне реальны опустошительные последствия, которыми чревато повреждение контейнеров с химикатами для населения и окружающей среды.

Представители ООН подчеркивают, что использование любого токсичного химического вещества, включая хлор, находится под запретом в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия.

Напомним, по данным ООН, оккупированный Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире.