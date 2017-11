Под Тулузой автомобиль въехал в толпу пешеходов: 3 человека пострадали

По информации журналистов, пострадавшими оказались трое студентов из Китая. 23-летний молодой человек и 22-летняя девушка отделались небольшими травмами. Состояние еще одной потерпевшей оценивается как тяжелое. Их уже доставили в госпиталь в Тулузе.

По предварительной информации, за рулем автомобиля находился мужчина 1989 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за употребления наркотиков. Сразу после произошедшего он был задержан.

Журналисты Le Figaro, в свою очередь, пишут о том, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При этом сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Toulouse terror: Car ‘deliberately’ driven into students outside school in Blagnac France | UK | News https://t.co/ndmWABpkog pic.twitter.com/mVf8tAHNi6— BritAsian News (@britasian_news) 10 November 2017