Под Тулузой автомобиль въехал в толпу пешеходов: 3 человека пострадали

Во французской коммуне Бланьяк, расположенной в шести километрах к северо-западу от Тулузы, неизвестный на автомобиле въехал в толпу пешеходов. По предварительной информации, в результате пострадали трое человек. Инцидент произошел неподалеку от одной из местных школ, передает BFMTV.

По информации журналистов, пострадавшими оказались трое студентов из Китая. 23-летний молодой человек и 22-летняя девушка отделались небольшими травмами. Состояние еще одной потерпевшей оценивается как тяжелое. Их уже доставили в госпиталь в Тулузе.

По предварительной информации, за рулем автомобиля находился мужчина 1989 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за употребления наркотиков. Сразу после произошедшего он был задержан.

Журналисты Le Figaro, в свою очередь, пишут о том, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При этом сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Toulouse terror: Car ‘deliberately’ driven into students outside school in Blagnac France | UK | News https://t.co/ndmWABpkog pic.twitter.com/mVf8tAHNi6— BritAsian News (@britasian_news) 10 November 2017

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени перед лицеем Сент-Экзюпери. При этом сообщается, что после задержания водитель автомобиля заявил о преднамеренном характере своих действий.

Местные СМИ пишут о том, что на данный момент правоохранительные органы расследуют произошедшее не как теракт, а как уголовное преступление.

9 августа в пригороде Парижа мужчина на автомобиле наехал на группу солдат, участвовавших в антитеррористической операции Sentinelle по обеспечению безопасности на общественно значимых объектах. В результате инцидента пострадали шестеро человек. Тогда местные власти назвали случившееся преднамеренным актом агрессии.

Ранее в Европе неоднократно происходили теракты, во время которых террористы давили людей при помощи транспортных средств. В июле 2016 года первый теракт с использованием грузовика произошел в Ницце. Там террорист Мохамед Булель задавил 86 человек на набережной во время праздничного фейерверка. В декабре того же года тунисец Анис Амри на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку в центре Берлина. Его жертвами стали 12 человек. Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя - гражданина Польши.

Трижды «тараны автомобилем» происходили в Лондоне: 22 марта 2017 года мужчина по имени Халид Масуд въехал в толпу прохожих на Вестминстерском мосту, а потом врезался в ограду Вестминстерского дворца, вышел из машины и смертельно ранил ножом полицейского, охранявшего британский парламент. В результате нападения погибли пять человек, 49 получили ранения. Сам террорист был застрелен.

Метод, используемый террористами, получил название car-ramming («автотаран»). Эксперты отмечали рост популярности метода у исламистов и связывали это с его простотой. «Террористам нужно немного, чтобы убивать людей: грузовик например», - писала газета Der Standard.