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Порошенко: Экономика Украины растет в условиях войны

Korrespondent.net
Петр Порошенко | Фото: REUTERS/Scanpix

Украина достигла экономического роста в условиях кризиса и торговой блокады. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе встречи с новоизбранными лидерами и депутатами объединенных территориальных общин, сообщается на официальном сайте главы государства.

«В условиях торговой блокады и экономического кризиса, когда пытались нас поставить на колени, мы обеспечили экономический рост и кардинальный рост», - заявил он.

Порошенко добавил, что для него большая честь быть президентом страны, которая демонстрирует такие достижения в условиях войны.

Напомним, Еврокомиссия с оптимизмом смотрит на восстановление экономики Украины и макрофинансовую политику правительства.

Петр Порошенко
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