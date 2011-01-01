Саакашвили сообщил о задержании 11-летнего сына: «Петя, отдай мне его!»

Экс-глава Одесской обладминистрации и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что его 11-летний сын и сопровождавшее его лицо были задержаны в аэропорту Борисполь.

«Два часа назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11 летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы, сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке», - написал Саакашвили в Facebook.

Саакашвили выложил видео из аэропорта, на котором видно, что он очень встревожен случившемся: «Где мой сын? Тебе понравилось бы Петя (Порошенко - прим. ред.), чтобы с твоим сыном так обращались?»