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Саакашвили сообщил о задержании 11-летнего сына: «Петя, отдай мне его!»

Русский TVNET
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Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Экс-глава Одесской обладминистрации и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что его 11-летний сын и сопровождавшее его лицо были задержаны в аэропорту Борисполь.

«Два часа назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11 летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы, сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке», - написал Саакашвили в Facebook.

Саакашвили выложил видео из аэропорта, на котором видно, что он очень встревожен случившемся: «Где мой сын? Тебе понравилось бы Петя (Порошенко - прим. ред.), чтобы с твоим сыном так обращались?»

Михаил Саакашвили
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