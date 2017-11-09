Визит Трампа в Москву: «Нам предложили прислать в номер пять женщин»

"Человек, долгое время служивший директором службы безопасности Трампа, на этой неделе сказал Палате представителей, что во время поездки Трампа в Москву в ноябре 2013 года иностранец предложил прислать в гостиничный номер Трампа пять женщин, - передает Кэрол Д. Леонниг в The Washington Post.

По словам двоих лиц, знакомых с обсуждением этого случая, Кит Шиллер сказал комитету Палаты представителей по разведке, что быстро отклонил предложение этого человека (похожего на русского или украинца), который, по-видимому, намеревался купить для Трампа [услуги] проституток".

«Нет, парень, нам это не интересно», - сказал Шиллер этому человеку.

«Предложение поступило в конце утренней планировочной встречи, на которой присутствовал Шиллер, сопровождавший Трампа в поездке в Москву на ежегодный конкурс «Мисс Вселенная», продюсируемый принадлежащей Трампу компанией», - говорится в статье.

Former security chief says he rejected offer of women for Trump during Moscow trip

«Поездка 2013 года оказалась в эпицентре одного из самых скабрезных заявлений в знаменитом теперь досье, профинансированном демократами во время президентской кампании 2016 года. В этом документе говорится, что Трамп имел дело с проститутками, когда был в Москве. Президент категорически опровергает это обвинение», - указывает журналистка.

«Шиллер, долго проработавший телохранителем Трампа и часто сопровождавший его в поездках, сказал следователям, что не видел, чтобы Трамп в Москве допускал какое бы то ни было компрометирующее, ненадлежащее или незаконное поведение, по словам упомянутых выше источников», - передает Леонниг.