В Пентагоне космос назвали новой площадкой для войны

США рассматривают космос как площадку для ведения военных действий. Об этом заявила министр американских ВВС Хезер Уилсон во время брифинга в Пентагоне, передает РИА «Новости».

«Мы переходим к рассмотрению космоса как пространства ведения военных действий», — сказала она.

По ее словам, в 2018 году Пентагон планирует увеличить расходы на модернизацию космических разработок на 20%. Уилсон отметил, что таким образом США хотят увеличить «свое могущество во всех областях нашей деятельности».

Ранее Минобороны России назвало ПРО США угрозой международной космической деятельности.