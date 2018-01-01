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В Пентагоне космос назвали новой площадкой для войны

Gazeta.ru 1
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

США рассматривают космос как площадку для ведения военных действий. Об этом заявила министр американских ВВС Хезер Уилсон во время брифинга в Пентагоне, передает РИА «Новости».

«Мы переходим к рассмотрению космоса как пространства ведения военных действий», — сказала она.

По ее словам, в 2018 году Пентагон планирует увеличить расходы на модернизацию космических разработок на 20%. Уилсон отметил, что таким образом США хотят увеличить «свое могущество во всех областях нашей деятельности».

Ранее Минобороны России назвало ПРО США угрозой международной космической деятельности.

США
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