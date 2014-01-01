Американские военные захотели наведаться в Крым

Военные инспекторы США, Дании и Канады 13 ноября прибудут на Украину для мониторинга военно-политической ситуации. Об этом сообщает минобороны Украины.

«13 ноября на Украину прибывает многонациональная инспекционная группа США, в состав которой войдут также представители Дании и Канады. Цель визита — мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах нашего государства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, инспекционная группа посетит военные части и подразделения в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

«Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией», — сообщает украинское минобороны.

Ранее сообщалось, что спецслужбы самопровозглашенной ЛНР обнаружили разведчиков НАТО у границы с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.