Нужно вооружаться: в Эстонии точно назвали дату начала войны с Россией

Вчера, 10 ноября, в таллиннском Музее оккупаций эстонские эксперты выясняли, когда начнется война с Россией. Инициатором дискуссии стали НКО «Академия либерализма» и Партия реформ.

В качестве экспертов были привлечены подполковник запаса, писатель Лео Куннас и генерал в отставке, депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс.

В интервью Rus.Postimees Куннас

предположил, что война с Россией может начаться в 2023 году:

«Однажды учения «Запад» (возможно, в 2023 году) перерастут в реальную войну. Этого нельзя исключать. К сожалению». Отметим также, что Лео Куннас является автором одноименной книги «Sõda 2023»/«Война 2023», которую он держал в руках на протяжении всего интервью.

Лаанеотс не был столь категоричен: «Я абсолютно уверен, что большой войны не будет, Путин - всё-таки не самоубийца. Он прекрасно понимает, что любое нападение на соседнее государство в Прибалтике означает войну с НАТО, и, возможно, даже мировую войну с применением всех видов оружия, включая ядерное. Так что пока войны не будет. Успокойтесь все!»

При этом оба эксперта уверены, что Эстонии следует продолжать вооружаться, и другого выхода нет.

Лаанеотс: «К сегодняшнему дню у Эстонии и НАТО сформировалось полное недоверие к российским властям. Как такому руководству можно доверять? Нужно продолжать вооружаться!»

Куннас: «Войну невозможно предотвратить разговорами о пацифизме или надеждами на то, что ее не будет. Пока Россия не переоценит свое тоталитарное прошлое, как в свое время это сделала Германия, маленьким соседям ее нужно бояться».

На вопрос о том, что Эстония сделала для того, чтобы войны не было, эксперты не ответили.