Путин прокомментировал несостоявшуюся встречу с Трампом: виновных накажем

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что полноформатная встреча с лидером США Дональдом Трампом «на полях» саммита АТЭС во Вьетнаме не состоялась, в частности, из-за несостыковок в протоколе, ответственные за это члены команды будут наказаны.

«Что касается встречи, отдельной, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа, и с моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось. Ну, будут наказаны за это», - заявил В.Путин в субботу журналистам в Дананге по итогам саммита АТЭС, отвечая на вопрос о том, по какой причине не состоялись полноформатные переговоры с американским лидером.

«Ничего страшного не произошло.

Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались, в общем и целом все, что хотели, мы обсудили», - отметил президент.

По его словам, в ходе общения на заседании обсуждались в основном темы саммита. «Говорили о том, что обсуждалось на самом саммите АТЭС. Говорили о том, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей», - отметил В.Путин.

Он также напомнил, что они с Д.Трампом согласовали совместное заявление по борьбе с терроризмом в Сирии.

«В этом смысле, имею в виду и первое, и второе, можно сказать, что работа на полях АТЭС была полезной и успешной», - добавил российский президент.