В Брюсселе пожар с выбросом химикатов. Жителям рекомендуют не открывать окна и двери

Выброс токсичных веществ в атмосферу произошел в субботу на юго-западе Брюсселя при пожаре на теплоэлектростанции, сообщает бельгийская полиция. Жителям рекомендуют не открывать окна и двери. О пострадавших данных нет. Остановлено движение по кольцевой дороге Брюсселя в районе столичной коммуны Андерлехт, передает «Интерфакс».

Пожар произошел на предприятии Engie Electrabel в примыкающем к городу пригороде Дрогенбос. Как сообщил телеканал RTBF со ссылкой на бургомистра Дрогенбоса,

на предприятии воспламенились литиевые аккумуляторы.

ТАСС передает, что в южной части города остро ощущается запах фенола. В полиции призывают к осторожности: «В результате пожара в коммуне Дрогенбос произошел химический выброс. Мы рекомендуем жителям закрыть окна и двери. Решение о возможной эвакуации рассматривается».

В правоохранительных органах уточнили, что рекомендация касается преимущественно жителей южной и западной частей города.

Жителей Андерлехта и соседней коммуны Юккль полиция призывает плотно закрывать окна и двери, а автомобилистов - отключать вентиляцию.

Близлежащие коммуны намерены ввести в действие планы чрезвычайных ситуаций.