Турчинов: РФ стягивает к границе «миротворцев»

Россия начала стягивать к украинской границе военные силы, которые хочет «перекрасить» под миротворцев ООН. Об этом заявил в субботу журналистам секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, сообщает Укринформ.

«С точки зрения того, что Россия хочет перекраситься с агрессора в миротворца, - это действительно серьезная опасность. Более того, хочу сказать, что в пограничных регионах на сегодня из России уже подвезена техника, окрашенная в соответствующие цвета, и соответствующие каски и пр. Поэтому это опасно», - сказал Турчинов.

При этом он считает, что сделать невозможной реализацию замысла России должно принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

«Принятие данного закона полностью перечеркивает возможность России краситься в миротворцев. Она есть и будет агрессором, пока мы не освободим Донбасс и Крым», - сказал Турчинов.

Напомним, правоохранителям и пограничникам поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усилить пограничный контроль и охрану госграницы из-за активизации деятельности российских спецслужб.