Взорвавшему дом в Ижевске предъявлено обвинение в убийстве

Жителю рухнувшего в Ижевске дома предъявлено обвинение в убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. Александр Копытов, по данным источников, слышал голоса соседей, которые его оскорбляли. После того, как он включил в квартире газ, голоса смолкли. А он уехал на дачу. В результате взрыва обрушился подъезд дома, погибли семь человек. В субботу в доме после обследования МЧС начали восстанавливать подачу света, воды и газа.

В сообщении СК говорится: «Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение Александру Копытову в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (»Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом«)». Эта статья обвинения предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В суд Копытова доставили вечером в субботу. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения - скорее всего, как и просит следствие, это будет арест. В ходе заседания он частично признал вину. В ответ на вопрос судьи о причастности к приписываемому преступлению, он сказал: «Не отрицаю».

Александр Копытов проживал вместе с матерью в квартире, где находился эпицентр разрушения. По версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого к соседям. Источники «Интерфакса» ранее рассказали, что Копытов умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения. В ходе допроса она заявил, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». Копытов добавил, что голоса стихли, когда соседи услышали «шипение идущего газа».

В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщила ранее представитель СК.

Угловой подъезд панельного 9-этажного 6-подъездного жилого дома в Ижевске по ул.Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи после мощного взрыва газа. В результате обрушения погибли семь человек, в том числе двое детей.

В Удмуртии 11 и 12 ноября объявлены днями траура.

Как уже сообщал Русский TVNET, в российском Ижевске частично обрушился девятиэтажный жилой дом по адресу улица Удмуртская, 261. Причиной обрушения стал взрыв бытового газа в одной из квартир.