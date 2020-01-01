СМИ назвали имя задержанного в Нарве предполагаемого агента ФСБ: ему всего 20 лет

Российский портал 47news назвал имя предполагаемого агента ФСБ, задержанного на прошлых выходных в Нарве.
По данным портала, им является 20-летний студент из Кингисеппа Алексей Васильев. Об этом порталу рассказали российские дипломаты в Эстонии поздно вечером 10 ноября, комментируя предстоящую встречу сотрудника посольства России в Эстонии с задержанным. Встреча должна состояться 13 ноября.
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По данным портала, Васильев с 16 до 19 лет учился в эстонском колледже. Потом год работал в России, в 19 лет вернулся и поступил в институт на программиста. В Эстонии находится по ученическому виду на жительство.
По словам матери Алексея Васильева Елены, он окончил девять классов кингисеппской школы, поступил в колледж Силламяэ учиться на программиста, а затем продолжил учебу в Кохтла-Ярве и планировал работать по профессии.
Пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Каарел Каллас не подтвердил порталу Postimees, но и не опроверг информацию, опубликованную на российском портале.
По данным прокуратуры Эстонии, задержанный на Нарвском погранпункте
предполагаемый агент российской спецслужбы ФСБ мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии.