У Порошенко хотят прекратить транспортное сообщение с Россией

Украина должна прекратить пассажирское транспортное сообщение с Россией. С таким предложением выступил постоянный представитель президента Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин, передает ZN.UA.

«Мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ. К сожалению, длительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в РФ. И остается толерантным до сих пор», - отметил Бабин.

По его мнению,

общество, которое закрывает глаза на прямое стимулирование своих граждан к поездкам в РФ, не имеет морального права что-то говорить о пленных Кремля.

«Сегодня единственным фактором, который удерживает власть от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага, является именно ожидаемое широкое общественное возмущение от такого запрета», - убежден постпред президента в АРК.

Бабин считает, что полное прекращение пассажирских перевозок и внедрение выезда граждан Украины в РФ (а не только въезда в Украину граждан РФ) исключительно по биометрическим паспортам - неприятная, но полностью востребована и необходимая мера.

В то же время, депутат от Единой России Руслан Бальбек, избранный в Госдуму от аннексированного Крыма, назвал идею о том, что Украина должна прекратить транспортное сообщение с Россией фантастической, передает РИА Новости.

«Виртуального полпреда Украины в Крыму посещают очередные фантастические идеи и навязчиво преследуют мысли о репрессии украинцев», — сказал Бальбек.