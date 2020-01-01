В Варшаве задержаны 20 человек в ходе марша независимости

В Варшаве сегодня проходит марш независимости. Об этом корреспондент Укринформ. Участники мероприятия скандируют различные лозунги, в частности: Раз серпом, раз молотом красную голытьбу, Героям честь и хвала, Не красная, не светская, а только польская католическая.

Ежегодный марш независимости в этом году проходит под лозунгом Мы хотим Бога.

По данным польских СМИ, к митингу присоединились ультраправые из разных стран ЕС.

В частности, на центральной улице Смольная уже произошел инцидент с участием антифашистов или анархистов. Однако они были быстро остановлены достаточно большой группой полиции.

Согласно последним данным, полиция задержала более 20 человек.

Кроме того, на улицу вышли антифашисты, которые двинулись в сторону Сейма. Сообщается, что в этом году здание польского парламента огородили барьерами.

Антифашистский марш проходит под лозунгом За вашу и нашу свободу.