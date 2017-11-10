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Премьер Японии Абэ упал в яму во время игры в гольф с Трампом

topnews.ru
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ | Фото: TASS/Scanpix

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом упал в так называемый бункер — песчаную ловушку, сделанную на поле для усложнения процесса.

Игра лидеров двух стран состоялась на прошлой неделе во время визита Трампа в Японию, однако видео стало доступно только сейчас.

На кадрах, опубликованных телеканалом ABC News, видно, что как японский политик ударяет клюшкой по мячу и попадает в песчаную ловушку. Пытаясь оттуда выбраться, он в последний момент теряет равновесие и падает в яму.

Отмечается, что Дональд Трамп никак не отреагировал на произошедшее.

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