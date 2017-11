Премьер Японии Абэ упал в яму во время игры в гольф с Трампом

Игра лидеров двух стран состоялась на прошлой неделе во время визита Трампа в Японию, однако видео стало доступно только сейчас.

На кадрах, опубликованных телеканалом ABC News, видно, что как японский политик ударяет клюшкой по мячу и попадает в песчаную ловушку. Пытаясь оттуда выбраться, он в последний момент теряет равновесие и падает в яму.

Отмечается, что Дональд Трамп никак не отреагировал на произошедшее.

Shinzo Abe showed off his golf game with Pres. Trump—and his reflexes, as he quickly recovered after falling down the side of a bunker. https://t.co/qIt7GfBAIa pic.twitter.com/HGyXAhzCTf— ABC News (@ABC) November 10, 2017