Ксению Собчак освистали на митинге

Телеведущую Ксению Собчак освистали в Санкт-Петербурге на митинге в поддержку Европейского университета. Об этом в субботу, 11 ноября, со ссылкой на своего корреспондента сообщает РИА Новости.

Как передает агентство, Собчак выступила на согласованной акции под свист и крики «Позор!» в ее адрес.

«Европейский университет учит людей думать, учит людей размышлять, учит их быть свободными, учит их высказывать свое мнение, а не обращать внимания вот на эти вот крики. Потому что каждый человек может сказать то, что он думает», — заявила она.

Рособрнадзор лишил Европейский университет лицензии в августе 2017 года. Вуз позднее подал заявку на новую лицензию, в сентябре ему отказали, после чего университет повторно обратился в федеральную службу. Участники митинга в Петербурге, как пишет агентство, потребовали вернуть учреждению право работать.

Собчак в середине октября объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру в президенты России. Выборы главы государства пройдут в 2018 году. Кроме Собчак, участвовать в кампании намерены бизнесмен Сергей Полонский, телеведущая Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, политик Григорий Явлинский.