Трамп рассказал о пользе от хороших отношений с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в рамках своего азиатского турне заявил, что хорошие отношения с Россией позволили бы устранить большое количество опасностей. Ситуацию вокруг предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы глава государства назвал «позором», который препятствует нормальным взаимоотношениям между «важными странами».

«Если у меня будут хорошие отношения с Владимиром Путиным, то это будет замечательно для обеих стран. Это устранит большое количество опасностей, потому что сейчас опасные времена. Это не какие-то мелочи. Это очень опасное время», - цитирует Трампа «Интерфакс».

Американский президент отдельно подчеркнул, что хорошие отношения с Россией «были бы отличной вещью», особенно когда речь идет о КНДР. «Мы говорим о миллионах и миллионах жизней. Это вам не детский сад. Это реальная проблема. И если бы Россия помогала нам наряду с Китаем, проблема была бы решена гораздо быстрее», - заявил Трамп.

Кроме того, глава государства в очередной раз прокомментировал ситуацию вокруг предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы. «Думаю, это позор, что подобные вещи могут уничтожить крайне высокий потенциал взаимоотношений между двумя странами, которые являются очень важными странами. Россия действительно может помочь нам», - отметил президент.

Трамп также рассказал, что у него с Путиным в последние дни было два или три коротких разговора, в ходе которых обсуждались «Сирия, деконфликтинг и так далее». «Вы знаете, у нас есть зоны, в которых наши войска пересекаются», - пояснил президент журналистам.

Ранее Трамп рассказал, что всерьез воспринимает слова Путина, когда тот говорит, что не вмешивался в американские выборы. Он также отметил, что Москва пыталась повлиять на исход выборов в США. «Президент Путин очень настойчиво, категорически отрицает, что имеет к этому какое-либо отношение. Нужно не вступать в споры по этому поводу, а начать говорить о Сирии и Украине», - подчеркнул глава Белого дома.

При этом он назвал расследование в отношении предполагаемого «российского вмешательства» в выборы в США «инспирированным демократами» и несколько раз отозвался о нем как об «охоте на ведьм».

Отметим, что полноценная встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС не состоялась, хотя о ней говорили все последние дни. Российский президент объяснил сорванные переговоры графиками работы обоих лидеров, а также «определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться не удалось» (цитата по ТАСС). Путин, улыбнувшись, добавил, что виновники будут наказаны.





