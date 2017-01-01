Главную рождественскую елку установили в Нью-Йорке

Главная рождественская ель Нью-Йорка установлена в субботу в центре мегаполиса. Хвойное дерево, высота которого достигает 23 м, а вес составляет около 13 тонн, привезли из населенного пункта Стейт-Колледж в штате Пенсильвания

Возраст елки составляет около 80 лет, мегаполису ее безвозмездно подарил житель Стейт-Колледжа Джейсон Перрин, на участке которого она росла.

Главный символ Рождества по традиции был установлен на площади Рокфеллер-плаза в центре Манхэттена. На специальный постамент дерево водрузили с помощью строительного крана.

Теперь в течение нескольких дней рабочие будут украшать дерево рождественскими гирляндами, состоящими из 50 тысяч разноцветных лампочек. Увенчает ель звезда диаметром 2,9 метров и весом 250 кг, составленная из 25 тысяч искусственных кристаллов производства австрийской фирмы Swarovski.