В Германии призывают отменить восьмичасовой рабочий день

Глава экспертного совета при правительстве ФРГ выступил за более гибкий график работы в немецких компаниях. Восьмичасовой рабочий день устарел, убежден Кристоф Шмидт.

В Германии необходимо ввести более гибкий график работы для поддержания конкурентоспособности немецких компаний. Об этом председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ (который также называют «советом мудрецов») Кристоф Шмидт (Christoph Schmidt) заявил в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 ноября.

"Фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями мире, должны быть маневренными и уметь быстро созывать свои команды (сотрудников. - Ред.). Представление, что рабочий день начинается в офисе утром и завершается с уходом из офиса, устарело", - подчеркнул Шмидт.

Количество рабочих часов не должно увеличиться

В то же время он предостерег от того, чтобы подобная реформа трудового законодательства привела к «скрытому увеличению рабочего времени». «Возможно, работодателям этого и хотелось бы, но речь должна идти исключительно о том, чтобы существующее рабочее время более гибко распределялось в течение дня и недели», - объяснил глава «совета мудрецов».

Работодатели в Германии давно требуют отменить восьмичасовой рабочий день, сохранив только действующее недельное ограничение в 48 часов, отмечает Welt am Sonntag. Они выступают также за сокращение с 11 до 9 часов предусмотренного законом для отдыха обязательного перерыва между рабочими днями, пишет издание.