В Москве эвакуировали вокзал

В ночь на воскресенье, 12 ноября, с Курского вокзала в Москве были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за угрозы взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. На место оперативно выехали кинологи для проверки помещений.

В общей сложности из здания были эвакуированы около 200 человек.

Спустя несколько минут, впрочем, стало ясно, что угроза взрыва была ложной: кинологи не обнаружили на территории вокзала никаких подозрительных предметов.

Отметим, что волна телефонного терроризма захлестнула Россию 11 сентября. За прошедшее время в регионах страны были эвакуированы более 1,4 млн человек. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась. С середины октября волна пошла на спад, анонимные звонки стали поступать в полтора раза реже.

Впрочем, в минувшие выходные в Москве снова начались массовые эвакуации: людей выводили из Большого театра, ГУМа, ЦУМа, гостиниц «Метрополь» и «Националь». Всего количество людей эвакуированных в Москве из-за угроз взрыва перевалило за 10 тысяч.

Также сообщалось об эвакуации кинотеатра "Космос" на проспекте Мира, торгового центра "Аэропорт" на Ленинградском проспекте, кинотеатра "Высота" на улице Юных Ленинцев. Поступали также анонимные звонки о "минировании" торговых центров "Галерея-Атлантик" и "Дисконт" в Южном административном округе, Таганский пассаж" на Таганской улице, "Аркадии" в Большом Овчинниковском переулке и "Атриум" в Центральном округе.



