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Трамп объявил о потенциале дружбе с Ким Чен Ыном

Korrespondent.net 3
Donalds Tramps un Kims Čenuns | Фото: AFP/LETA/AP/Reuters/Scanpix

Американский президент Дональд Трамп предположил, что может подружиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Об этом лидер США сообщил у себя в Twitter.

«Почему Ким Чен Ын хочет оскорбить меня, называя «старым», в то время как я ни разу не называл его «маленьким и толстым«? Я так стараюсь стать его другом – возможно, это когда-нибудь случится!» – отметил Трамп.

В ретвитах к записи президента США пользователи предположили, что его аккаунт взломали.

Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, однако считает, что условий для этой встречи все еще нет.

Дональд Трамп Twitter США Северная Корея
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