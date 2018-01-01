Вакансия мечты: 8500 евро в месяц тому, кто будет жить на курорте

На популярном среди туристов мексиканском курорте в городе Канкун появилась необычная вакансия – директор приключений, зарплата которого будет 10 000 долларов (8500 евро) в месяц, сообщается на сайте компании Cancun.

Среди должностных обязанностей – останавливаться в гостиницах и жить в Канкуне с марта по август 2018 году с покрытием всех расходов.

Также работник должен будет проводить экскурсии, самостоятельно исследовать курорт, плавать с акулами, подниматься на пирамиду, осматривать безлюдные пляжи и тому подобное. Весь свой опыт и впечатления от приключений вместе с фотографиями и видео нужно будет размещать в блоге на сайте Cancun и в соцсетях.

К декабрю компания планирует избрать 100 кандидатов на должность, а потом отсеять 50 человек до января. И уже потом пять финалистов полетят в Канкун для окончательного выбора победителя.

Чтобы отправить резюме, необходимо заполнить анкету на сайте компании и сделать короткий ролик о себе.