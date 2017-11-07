LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

В США на аукционе продали самую дорогую в мире бутылку вина

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

На благотворительном аукционе в Новом Орлеане (США) бутылка красного вина ушла с молотка за 350 тысяч долларов, сообщает портал The Daily Meal.

Как утверждает издание, это самое дорогое вино из когда-либо проданных. Бутылку купил анонимный участник торгов из штата Миссури.

Отмечается, что напиток сделан из винограда сорта каберне-совиньон урожая 2015 года в компании самого молодого в США руководителя винодельческого бизнеса Джесси Каца.

Под его руководством создаются вина для голливудских и прочих знаменитостей, например для певца Джастина Тимберлейка.

0 Комментарии