В США на аукционе продали самую дорогую в мире бутылку вина

На благотворительном аукционе в Новом Орлеане (США) бутылка красного вина ушла с молотка за 350 тысяч долларов, сообщает портал The Daily Meal.

Как утверждает издание, это самое дорогое вино из когда-либо проданных. Бутылку купил анонимный участник торгов из штата Миссури.

The Setting breaks record for most expensive single bottle ever sold at auction at $350,000! The money went to a great cause! The Emeril Lagasse Foundation. @emerilorg @jkatzwine @thesettingwines. Публикация от Shep Gordon (@supermenschshep) Ноя 7 2017 в 12:04 PST

Отмечается, что напиток сделан из винограда сорта каберне-совиньон урожая 2015 года в компании самого молодого в США руководителя винодельческого бизнеса Джесси Каца.

Под его руководством создаются вина для голливудских и прочих знаменитостей, например для певца Джастина Тимберлейка.