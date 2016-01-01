В Индии перевернулась переполненная лодка с туристами, минимум 16 погибших

Лодка с туристами перевернулась на юго-востоке Индии. По официальным данным местных властей, погибли минимум 16 человек. Точное число пассажиров уточняется - лодка была переполнена людьми, отмечает Reuters.
ЧП произошло на реке Кришна в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. На борту небольшого судна находились около 40 пассажиров, в то время как вместимость лодки не превышала 20 человек, отмечает РИА «Новости».
По предварительным данным, лодка попала в водоворот и перевернулась.
Кадры спасательной операции на месте трагедии размещены в официальном аккаунте индийских спасателей. По данным на вечер воскресенья, из воды достали живыми 20 человек.
Местные власти сообщили, что владелец лодки не получал разрешение на транспортировку людей.
operation at krishna river in AP pic.twitter.com/Sn3fqOJ28b— NDRF (@NDRFHQ) 12 ноября 2017 г.