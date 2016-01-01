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В Индии перевернулась переполненная лодка с туристами, минимум 16 погибших

NEWSru.com
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Лодка с туристами перевернулась на юго-востоке Индии. По официальным данным местных властей, погибли минимум 16 человек. Точное число пассажиров уточняется - лодка была переполнена людьми, отмечает Reuters.

ЧП произошло на реке Кришна в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. На борту небольшого судна находились около 40 пассажиров, в то время как вместимость лодки не превышала 20 человек, отмечает РИА «Новости».

По предварительным данным, лодка попала в водоворот и перевернулась.

Кадры спасательной операции на месте трагедии размещены в официальном аккаунте индийских спасателей. По данным на вечер воскресенья, из воды достали живыми 20 человек.

Местные власти сообщили, что владелец лодки не получал разрешение на транспортировку людей.

Индия
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