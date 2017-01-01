ЕС усилит подготовку береговой охраны Ливии

В целях борьбы с нелегальной миграцией Евросоюз намерен расширить программу по обучению береговой охраны Ливии. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag в воскресенье, 12 ноября, со ссылкой на осведомленные источники в дипломатических кругах Брюсселя.

По информации издания, ЕС планирует проводить подготовку, а также снабжать лодками и наземными транспортными средствами не только военные силы в составе ливийской береговой охраны, но также полицейские подразделения, задействованные в охране побережья страны.

На эти цели Еврокомиссия выделит 30 млн евро, еще 16 млн евро предоставит Италия, указывает Welt am Sonntag.

Отмечается, что итальянская сторона возьмет на себя и подготовку ливийских полицейских, которая будет проходить вне рамок миссии ЕС Sophia по борьбе с нелегальными перевозчиками беженцев в Средиземном море.

Недавно главы государств и правительств 28 стран Евросоюза подтвердили готовность «использовать все возможные рычаги», чтобы оказать давление на государства, противодействующие возвращению на их территорию незаконных мигрантов.