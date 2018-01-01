В Брюсселе полицейские получили травмы после столкновения с болельщиками Марокко

Двадцать два брюссельских полицейских получили травмы в результате столкновений с болельщиками сборной Марокко по футболу, которые отмечали в столице Бельгии выход своей команды в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.
В субботу в Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 победила команду Кот-д'Ивуара и квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Полиция использовала водометы, чтобы контролировать толпу из 300 человек. Было сожжено несколько автомобилей и ограблено несколько магазинов.
«Неприемлемая агрессия в центре Брюсселя. Совместное проживание подразумевает уважение к полиции, которая призвана охранять порядок днем и ночью», - написал в Twitter глава МВД Бельгии Жан Жамбон.
На появившихся в соцсетях видео видно, как полицейские блокируют доступ марокканских фанатов на некоторые улицы и теснят нарушителей порядка.
De @federalepolitie grijpt in. Ingeslagen winkelpanden, auto’s vernield en in brand gestoken. pic.twitter.com/4A5VJkA8hK— Mariëlle van Heumen (@MariellevHeumen) 11 ноября 2017 г.