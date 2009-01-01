Число компаний-банкротов в РФ достигло рекорда

Число обанкротившихся компаний в Российской Федерации приблизилось к рекорду. Соответствующие данные опубликованы в аналитическом обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Так, количество обанкротившихся компаний в России выросло в третьем квартале 2017 года на 3% в сравнении со вторым кварталом.

«О своем банкротстве с июля по сентябрь текущего года объявили 3227 компаний. Эта доля на 12,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Зафиксированный уровень банкротств лишь на 2,1 процента ниже рекордного уровня, достигнутого в октябре 2009 года», - говорится в сообщении.

Наиболее сильно оказались затронуты компании строительной отрасли. Существенное число банкротств также отмечено в области торговли, машиностроения и пищевой промышленности.

В числе причин такой плачевной динамики эксперты ЦМАКП называют медленное снижение Центробанком ключевой ставки и слабый потребительский спрос, отмечая при этом, что реальные доходы населения уменьшаются 12 кварталов подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли Украины по запросу СБУ ввело санкции против 18 российских компаний.