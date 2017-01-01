Ученые: Украинцев станет на 5,5 млн меньше

Численность населения Украины к 2050 году уменьшится на 5,5 млн человек. О таком прогнозе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины сообщила ведущий научный сотрудник Института к. э. н. Лидия Ткаченко в статье для DT.UA.

«В период до 2050 года население уменьшится на 5,5 млн человек. При этом численность людей трудоактивного возраста (20-59 лет) сократится на 6,6 млн, тогда как численность людей в возрасте 60 лет и старше увеличится на 2,6 млн, а их доля в населении (уровень старения) вырастет до 33%», – написала ученый.

Соотношение возрастных контингентов трудоактивного (20-59 лет) и пенсионного возраста (60 лет и более) уменьшится с нынешних 2,6 до 2 в начале 2030-х и до 1,5 – в конце прогнозного периода.

По мнению Ткаченко, чтобы минимизировать негативные последствия демографических изменений, необходимо переосмыслить цели и инструменты политики во всех сферах.