Землетрясение в Иране: более 140 погибших

В воскресенье вечером на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3 - такой мощности было достаточно, чтобы подземные толчки ощущались даже в расположенном в 200 километрах Кувейте и на юго-востоке Турции. В результате стихии пострадали сотни человек. Кроме того, региональные СМИ сообщают о нескольких жертвах.

В результате землетрясения погиб 141 человек, более тысячи пострадали, передает агентство Fars. Ранее сообщалось о 129 погибших и тысяче раненых.

Reuters сообщает, что в иранской провинции Керманшах погибли не менее 60 человек, пострадали около 300. Такие данные озвучил в эфире государственного телевидения местный губернатор.

ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин» передает, что четыре человека погибли и более 100 пострадали в Иракском Курдистане. Стихия затронула провинции Эрбиль, Сулеймания и Дахук. Жители этих регионов на севере Ирака были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь повторных толчков.

Телеканал Sky News Arabia сообщает, что по меньшей мере шесть человек погибли, десятки пострадали в иранском населенном пункте Каср-э-Ширин.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в иранском Красном полумесяце сообщает, что в Иране в результате землетрясения пострадали не менее 138 человек. «Что касается погибших, то до сих пор никакого официального заявления на эту тему нет», - добавил собеседник агентства.

Министр здравоохранения Турции Ахмет Демирждан уже выступил с заявлением о готовности оказать Ираку «любую необходимую помощь», если поступит соответствующий запрос.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 километрах к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации по масштабам разрушений к настоящему моменту не поступало.