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Стрельба в ночном клубе США: семь пострадавших

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В ночном клубе в городе Гэри (штат Индиана) произошла стрельба, семь человек пострадали. Об этом сообщает Fox News.

По словам представителя полиции Уильяма Фазекаса, семь человек были ранены. Еще один человек получил травму ноги при попытке убежать в безопасное место.

Пострадавших госпитализировали, большинство из них находятся в стабильном состоянии.

По данным правоохранителей, одного подозреваемого уже задержали, поиски второго продолжаются.

Недавно в США в городе Биллингс штата Монтана мужчина забаррикадировался в магазине и открыл огонь по полицейским, которые прибыли на место происшествия.

США
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