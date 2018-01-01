СМИ: Путин определился с участием в выборах

Президент России Владимир Путин принял решение относительно своего участия в следующих президентских выборах, которые должны состояться в марте 2018 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.

«В Кремле обсуждаются сценарии того, как и когда Владимир Путин объявит о готовности участвовать в выборах президента в марте 2018 года», - сообщает издание.

Источники издания утверждаю, что Путин таки согласился участвовать в выборах, официально пока об этом объявлено не было. В данный момент в Кремле проходят обсуждения того, когда и как Путин заявит о своем участии в предстоящей президентской гонке.

Существуют два варианта: либо президент сообщит о своем решении до того, как Совет федерации назначит выборы, либо после этого. Отметим, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию в период с 7 по 17 декабря.