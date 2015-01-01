Во Франции вспоминают жертв крупнейшего теракта в истории страны

13 ноября 2015 года Францию потрясли безжалостные теракты, ставшие крупнейшими в истории государства. В результате серии нападений в парижских кафе, на концерте в клубе «Батаклан» и рядом со стадионом «Стад-де-Франс» погибли 130 человек, еще более 350 получили ранения.

Президент Франции Эммануэль Макрон и мэр пригорода Сан-Дени в понедельник почтили память первой жертвы терактов - португальского мигранта Мануэля Диаса, возложив красные, белые и синие цветы к памятной доске у «Стад-де-Франс», где террористы организовали несколько взрывов. Как сообщает АР, память погибших почтили минутой молчания.

В конце октября Макрон подписал неоднозначно оцениваемый антитеррористический закон, заменивший объявленное после парижских терактов чрезвычайное положение. С того времени режим ЧП был продлен 6 раз, а 1 ноября он закончился. Новый закон позволяет полиции действовать жестче по отношению к любому, кто подозреваем в радикализации и связях с терроризмом.

Бывший президент США Франсуа Олланд рассказал, что слышал взрыв, убивший Диаса. Он тогда находился на стадионе, где шел футбольный матч. Олланд рассказал французским СМИ, что не покинул свое кресло, чтобы не сеять панику. Его решение «точно спасло жизни», считает Олланд.

Несмотря на то, что чрезвычайное положение закончилось, беспокойство о новых нападениях не стихает до сих пор.

Как уже писал Русский TVNET, через полгода, 14 июля 2016 года, в Ницце грузовик на полной скорости врезался в толпу людей, собравшихся на празднование Дня взятия Бастилии. Фура проехала почти два километра по переполненной людьми набережной. Водитель совершал маневры, чтобы сбить как можно больше прохожих. Тогда погибли 84 человека.