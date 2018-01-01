Германия выступила против введения европейского налога

«Для нас эта тема никоим образом не стоит на повестке дня», – заявил сегодня, 13 ноября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в Берлине.

По его словам, Германия считает существующую систему формирования европейского бюджета «дееспособной».

Повышенное внимание следует скорее уделять более эффективному расходованию средств ЕС,

добавил Зайберт.

Антонио Таяни в опубликованном в тот же день интервью WAZ и другим газетам немецкой медиагруппы Funke призвал найти способы удвоить бюджет ЕС со 140 млрд евро до 280 млрд. В частности он предложил ввести европейский налог на совершение биржевых сделок.

В настоящее время 80% бюджета ЕС составляют взносы стран-членов, остальная часть – собственные средства Брюсселя, получаемые главным образом путем таможенных сборов. В 2018 году начнутся консультации по вопросу нового семилетнего финансового плана ЕС с 2020 года.