Cтраны ЕС подписали пакт о военном сотрудничестве

Члены ЕС намерены присоединиться к программе Постоянное структурное сотрудничество (PESCO), которая помогает участникам оптимизировать обороноспособность своих стран. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, передает Европейская правда.

PESCO позволит странам-членам, которые желают и способны совместно развивать обороноспособность, инвестировать в совместные проекты или усиливать оперативную готовность и вклад своих вооруженных сил.

Документ направлен в адрес Совета ЕС и главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Совет ЕС теперь должен утвердить создание PESCO квалифицированным большинством. Это может произойти на очередном заседании Совета по вопросам иностранных дел 11 декабря.

Предложения для PESCO включают работу по созданию Европейского медицинского командования и сети логистических центров в Европе, создание Европейского центра по реагированию на кризисные ситуации и совместное обучение офицеров.

Одна из главных задач проекта -

сократить количество систем оружия и предотвратить дублирование, чтобы сэкономить деньги и улучшить совместные операции.

Документ подписали 23 страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Другие государства-члены могут присоединиться к программе позже.

Ранее Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал увеличить усилия ЕС в сфере обороны.