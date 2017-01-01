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В Саранске обрушилась новостройка: есть жертвы

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Обрушение лестничного марша произошло в одном из строящихся домов в Саранске. По информации МЧС, в результате ЧП пострадали 5 человек.

Точное число пострадавших пока остается неизвестным. Так, ТАСС в республиканских экстренных службах утверждает, что спасти удалось двух человек, и неизвестной остается судьба троих. Также агентство сообщает об одном погибшем, а РИА Новости пишет о двух жертвах произошедшего. В свою очередь, «Интерфакc» сообщает о троих пострадавших, остающихся под завалами.

Дом только находился в процессе стройки, поэтому все пострадавшие являются рабочими.

Россия
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