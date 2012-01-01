Экологи ожидают роста выбросов CO₂ в 2017 году

Мировому сообществу не удалось удержать на уровне последних трех лет объемы выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом говорится в ежегодном отчете экологической организации Global Carbon Project, представленном в понедельник, 13 ноября, на Конференции ООН по проблемам климата (COP23) в Бонне. По итогам текущего года выбросы CO₂, связанные с выработкой энергии из ископаемых видов топлива, возрастут примерно на два процента, подсчитали эксперты Global Carbon Project.

Во всем мире с 2012 года показатели выработки электроэнергии из возобновляемых источников ежегодно возрастают на 14 процентов. В то же время значительно возросли объемы двуокиси углерода, вырабатываемые при сжигании нефти и природного газа, говорится в исследовании. Выбросы CO₂ в Китае и Индии в 2017 году возросли соответственно на 3,5 и 2 процента, в США и Европе они снизились на 0,4 и 0,2 процента.

По подсчетам ученых, до конца 2017 года общий показатель выбросов CO₂ в атмосферу составит около 41 гигатонны.

Если он останется на таком уровне в ближайшие 20-30 лет, человечеству не удастся выполнить главную цель по защите климата и удержать глобальное потепление на уровне менее двух градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой, предупредили экологи.

С 6 по 17 ноября в Бонне проходит 23-я Конференция ООН по проблемам климата (COP23), в ней участвуют около 25 тысяч делегатов более чем из 190 стран. Делегаты обсуждают конкретный план реализации подписанного в 2015 году в Париже соглашения по климату, которое призвано удержать глобальное потепление на уровне 1,5-2 градусов Цельсия в сравнении к показателю доиндустриальной эпохи.