В ДНР готовятся к большой войне

Захарченко сообщил, что идет подготовка к наступлению.

Сепаратисты Донецкой народной республики готовятся к большой войне. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает сепаратистский сайт ДАН.

«Идет подготовка к наступлению, вчера был обстрел на Светлодарской дуге. Ситуация ведет к большому наступлению», - заявил Захарченко.

Ранее Захарченко рассказал, когда так называемая Донецкая республика войдет в состав Украины.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты на Донбассе увеличили количество обстрелов почти в два раза – до 33.