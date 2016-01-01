Жители Эстонии получили из других стран 112 млн евро, из них 83 млн - из других стран ЕС, а перечислили за границу 46 млн евро, из них 29 млн - в другие страны ЕС. Об этом в понедельник сообщила статистическая служба ЕС «Евростат».

Персональных перечислений за пределы страны жители Эстонии произвели в прошлом году на сумму в 46 млн евро, из которых 29 млн евро были перечислены в другие страны ЕС и 17 млн — за пределы сообщества.

Жителям Эстонии в прошлом году перечислили 112 млн евро, из них 83 млн поступило из других стран ЕС и 29 млн — из-за пределов сообщества.

В прошлом году жители Латвии получили в виде личных переводов от живущих за границей на 173 млн евро больше, чем перечислили живущим за границей, свидетельствуют данные «Eurostat».

В 2016 году жители Латвии получили личных переводов от живущих в других странах на 494 млн евро, в том числе 249 млн евро - от живущих в других странах ЕС, 245 млн евро - от живущих в странах, не входящих в ЕС.

Из Латвии жителям других стран ЕС в 2016 году был перечислен 321 млн евро, в том числе 194 млн евро - живущим в странах ЕС, 127 млн евро - в странах, не входящих в ЕС.

Самой большой разница между суммами перечислений, полученных жителями страны из-за границы и отправленных ими за границу, в 2016 году была в Польше (+2,822 млрд евро).

Далее следуют Португлия (+2,809 млрд евро), Румыния (+2,236 млрд евро), Болгария (+860 млн еврo), Литвa (+666 млн евро), Венгрия (+563 млн еврo), Хорватия (+245 млн еврo), Латвия (+173 млн еврo), Словакия (+166 млн евро), Швеция (+67 млн еврo), Эстония (+65 млн еврo), Чехия (+31 млн евро) и Словения (+5 млн евро).

Жители Литвы в прошлом году получили от живущих за границей 1,092 млрд евро, в том числе 500 млн - из стран ЕС, а перечислили за границу 426 млн евро, в том числе 154 млн - в другие страны ЕС.

В 12 других странах ЕС жители в 2016 году перевели за границу больше денег, чем получили из-за границы.

Жители стран ЕС в прошлом году перечислили в не входящие в ЕС страны в общей сложности 24,064 млрд евро, а получили из них 42,476 млрд евро.

Данные о Дании, Мальте и Испании недоступны, так как являются конфиденциальными, данные о Португалии касаются только перечислений работающих жителей.