У россиянки забрали детей после удаления груди. Она объявила голодовку

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали двоих приемных детей после операции по удалению груди, объявила голодовку. Она требовала приема у министра социальной политики Свердловской области, сообщает Русское вещание BBC

«Сегодня я иду к министерству социальной политики и объявляю голодовку. Пока меня не увидят и не услышат чиновники, чье ведомство позиционирует себя как «единственная структура, которая по-настоящему заботится«. Пока не начнут действовать в соответствии с законом», - написала Савиновских на своей странице в Facebook.

По словам женщины, представители органов опеки, забравшие у нее детей, «действуют шантажом и угрозами», «фальсифицируют документы» и «ставят себя и свои нездоровые фантазии выше закона».

Представители опеки забрали у Савиновских двоих приемных сыновей в конце августа. Это произошло после того, как женщина сделала операцию по удалению молочных желез. По мнению сотрудников опеки, Юлия, у которой помимо приемных есть еще трое родных детей, намеревалась сменить пол, о чем писала в личном блоге. Органы опеки заподозрили, что она транссексуальна, а в России это считается психическим расстройством половой идентификации.

В министерстве социальной политики Свердловской области заявили, что детей у Савиновских изъяли из-за ее болезни, входящий в перечень заболеваний, при наличии которых нельзя усыновлять детей.

В интервью Би-би-си женщина рассказала, что не думала о трансгендерном переходе и просто хотела избавиться от большой груди, которая ей мешала.