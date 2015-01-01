Больше половины россиян уверены, что «совершенно не могут» повлиять на происходящее в стране

Большинство жителей России не верят в то, что они могут повлиять на происходящее в стране, и не чувствуют себя ответственными. Это следует из данных социологического опроса «Левада-Центра».

Опрос был проведен с 20-го по 24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

68% респондентов заявили, что «совершенно не могут» повлиять на то, что происходит в стране. Еще 21% опрошенных признали, что в их силах исправить что-то в России «в незначительной мере». Всего лишь 5% россиян осознают, что они в состоянии влиять на текущие дела в стране.

В это же время большинство россиян (60%) совершенно не чувствуют ответственность за происходящее в государстве. Почти четверть респондентов (24%) «в незначительной мере» признают личную ответственность за дела страны.

При этом 91% граждан заявили об ответственности за свою семью, а 89% опрошенных выразили уверенность в том, что они могут оказать прямое влияние на то, что в ней происходит.

Последние исследования социологов показывают, что наиболее заслуживающими доверия социальными институтами страны россияне считают институт президентской власти, армию и ФСБ, а наименее всего - политические партии, банки и крупный бизнес.

По сравнению с аналогичными опросами, проводившимся в 2013 году, уровень доверия к силовикам вырос в шесть раз. Индекс доверия к армии за тот же период вырос в четыре раза. Индекс доверия к Церкви за два года (со времени проведения последнего такого исследования) снизился с 33 до 25 пунктов.

Больше всего россияне не доверяют политическим партиям, индекс доверия которых составил минус 31 пункт, банкам (минус 28 пунктов) и крупному бизнесу - минус 28. Индекс доверия правительству также вернулся к отрицательным значениям после роста до 12 пунктов в 2015 году.

На первом месте рейтинга по традиции - президент Владимир Путин, который, по словам социологов, олицетворяет институт президентства. После роста из-за присоединения Крыма индекс доверия к нему чуть снизился (с 80% в 2015 году до 75%). Глава «Левада-Центра» Лев Гудков объясняет это общим снижением напряженности в обществе и окончанием патриотической мобилизации.

По данным «Левада-Центра», почти две трети россиян (64%), намеренных участвовать в выборах президента - 2018, готовы поддержать действующего главу государства. По информации социологов, рейтинг Путина за месяц укрепился на четыре процентных пункта.

При этом если Путин не пойдет на выборы в качестве кандидата, то главным претендентом на пост станет Дмитрий Медведев, за которого в этом случае готовы проголосовать 8% респондентов. Более половины россиян не видят альтернативыПутину: 55% респондентов затруднились сказать, за кого проголосуют, если действующий президент откажется от участия в выборах.





