Киев активно продвигает новую резолюцию по Крыму

Документ уже получил поддержку более четырех десятков стран − членов ООН, которые стали его соавторами.

Заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил в комментарии Укринформу, что проект обновленной резолюции по правам человека на оккупированном Россией полуострове Крым поддержали 40 стран, которые стали его соавторами.

«По состоянию на сейчас мы имеем четыре десятка стран, которые присоединились к числу соавторов резолюции, внесенной на выполнение инициативы президента Украины Петра Порошенко, о чем он заявил во время общих дебатов Генассамблеи ООН в сентябре», − сообщил Кислица.

Замминистра подчеркнул, что сейчас украинская команда активно работает над продвижением документа среди стран − членов международной организации. «Проводятся многочисленные двусторонние встречи с нашими партнерами и не только для того, чтобы получить максимальную поддержку во время голосования», − отметил дипломат. Кислица добавил, что в Нью-Йорк приедут лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз и Рустем Умеров, которые присоединятся к процессу продвижения резолюции в ООН.