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Тереза Мэй считает, что Кремль хочет «посеять раздор на Западе»

Русский TVNET 1
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй | Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением к России, обвинив Кремль в попытках подорвать европейские демократические режимы. В то же время она выразила надежду, что «Москва однажды выберет другой путь, поскольку сильная и процветающая Россия, которая играет по правилам, отвечала бы интересам всего мира».

«Я знаю, что вы делаете. И вы не преуспеете в этом. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, несокрушимую привлекательность свободных и открытых обществ, приверженность западных государств к союзам, которые соединяют нас», - заявила Мэй 13 ноября на ежегодном торжественном обеде в Гилдхолле в Лондоне. (цитата по ТАСС).

Премьер считает, что Кремль хочет «посеять раздор на Западе».

При этом она отметила, что Великобритания и ее союзники «не хотят возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации».

Тереза Мэй Россия
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