Шестая женщина обвинила Буша-старшего в публичных домогательствах

Уже шестая по счету женщина заявила, что экс-президент США Джордж Буш - старший приставал к ней, сидя в инвалидном кресле. На этот раз жертвой стала молодая Рослин Корриган из Техаса.

Девушке исполнилось всего 16 лет, когда она познакомилась с бывшим президентом США. Рослин мечтала о карьере в политике, но в итоге сильно разочаровалась, когда на одном из мероприятии Буш-старший, которому было 79 лет, похлопал ее по ягодицам.

"Моей первой реакцией был абсолютный ужас. Я на самом деле была ужасно смущена. Первое, что я сделала, - это посмотрела на мою маму. И пока мы там стояли, я ничего не сказала. Ну что мог подросток сказать экс-президенту Соединенных Штатов? "Эй, парень, ты не должен был трогать меня?" - цитирует слова Корриган портал newsru.com.

Стоит добавить, что ранее пять других женщин рассказали о приставаниях Буша-старшего в аналогичных обстоятельствах.

93-летний Буш принес извинения оскорбленным женщинам через своего представителя. В комментарии The Washington Post Джим Макграт отметил, что экс-президент прикован к инвалидному креслу последние пять лет, поэтому «его рука попадает на нижнюю часть талии людей, с которыми он фотографируется».