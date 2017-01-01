В Беларуси российского священника приговорили к 5,5 годам тюрьмы за сутенерство

Как утверждает следствие, 39-летний Киреев в августе 2017 года собирался перевезти из Витебска в Санкт-Петербург двух женщин для того, чтобы склонить их к занятию проституцией. Как говорится в обвинительном заключении, преступление не было доведено до исполнения по независимым от Киреева причинам, однако известно, что женщины дали согласие заниматься проституцией за деньги.

Киреев свою вину отрицал.