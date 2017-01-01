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В Беларуси российского священника приговорили к 5,5 годам тюрьмы за сутенерство

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Суд Витебска приговорил к 5 годам и 6 месяцам заключения российского священника Николая Киреева, обвиняемого в сутенерстве, сообщает портал meduza.io

Как утверждает следствие, 39-летний Киреев в августе 2017 года собирался перевезти из Витебска в Санкт-Петербург двух женщин для того, чтобы склонить их к занятию проституцией. Как говорится в обвинительном заключении, преступление не было доведено до исполнения по независимым от Киреева причинам, однако известно, что женщины дали согласие заниматься проституцией за деньги.

Киреев свою вину отрицал.

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