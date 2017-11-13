Индонезийцы вернули в океан шестерых китов, беспомощно застрявших на мелководье

В индонезийской провинции Ачех специалисты по охране окружающей среды, в сотрудничестве с волонтерами спасли шесть из десяти китов, застрявших на мелководье. К сожалению, четыре кита погибли. Специалисты пытаются определить причины случившегося.

Десять китов выбросились на пляж Уджонг Каренг, сообщает портал Newsru.com со ссылкой на службу мониторинга Whale Standing Indonesia. Специалисты по охране окружающей среды вели прямой репортаж с места событий на странице службы мониторинга в Facebook. Спасательная операция продолжалась весь день 13 ноября и завершилась поздно ночью.

The LIVE stranding of 10 sperm whales in Aceh. Photo credit WWF Indonesia @WWF_ID @WWF via Dwi Suprapti. pic.twitter.com/smWIz11yOq— Strandings Indonesia (@stranding_ID) November 13, 2017

К спасательной операции присоединились местные чиновники, солдаты, полицейские и многочисленные волонтеры. По крайней мере двое из китов были ранены, и спасатели пытались оказать им помощь в ожидании прилива.

В итоге, три кита умерли на пляже. Еще один смог освободиться, однако вернулся к погибшим товарищам. Спасти его еще раз не удалось, передает CNN.

Пока неизвестно, что послужило причиной происшествия.











