Индонезийцы вернули в океан шестерых китов, беспомощно застрявших на мелководье

Десять китов выбросились на пляж Уджонг Каренг, сообщает портал Newsru.com со ссылкой на службу мониторинга Whale Standing Indonesia. Специалисты по охране окружающей среды вели прямой репортаж с места событий на странице службы мониторинга в Facebook. Спасательная операция продолжалась весь день 13 ноября и завершилась поздно ночью.

The LIVE stranding of 10 sperm whales in Aceh. Photo credit WWF Indonesia @WWF_ID @WWF via Dwi Suprapti. pic.twitter.com/smWIz11yOq— Strandings Indonesia (@stranding_ID) November 13, 2017