Российские депутаты признают зарубежные СМИ иностранными агентами

Депутаты Госдумы РФ предложили поправки в законодательство, обязывающие зарубежные СМИ регистрироваться в качестве иностранных агентов. Голосовать за принятие законопроекта депутаты будут в среду (15 ноября), сообщает РБК.

Поправки, которые введут ограничительные меры против иностранных СМИ в России, уже подготовили, - сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Однако точный текст поправок ещё недоступен для журналистов.

По словам Толстого, теперь к иностранным СМИ будут применяться те же нормы, что к некоммерческим организациям: зарубежные СМИ будут принудительно признаваться иностранными агентами, сообщает Русское вещание BBC.

Под новый закон попадут как СМИ, которые зарегистрированы за рубежом, так и те СМИ, которые зарегистрированы в России, но получают иностранное финансирование. Так, например, в России иностранными агентами могут стать такие СМИ, как Deutsche Welle, «Голос Америки», СNN, «Радио Свобода».

Также указывается, что если СМИ отказываются выполнять требования закона об иностранных агентах, то потеряет возможность работать в России.

Поправки, предложенные депутатами стали ответными мерами на то, что министерство юстиции США потребовала от российского телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в стране. RT выполнил эти требования 13 ноября.