В Ницце мужчина открыл стрельбу по прохожим

В районе порта во французской Ницце мужчина открыл огонь по прохожим, сообщает Nice-Matin.

Издание отмечает, что неизвестный неоднократно стрелял свинцовыми пулями. В настоящее время район порта в Ницце оцеплен полицией.

В свою очередь издание Franceinfo информирует со ссылкой на представителей правоохранительных органов, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Стрелявший до сих пор не найден. По данным Franceinfo, мужчина стрелял из винтовки.

Недавно в американском городе Атланата (штат Джорджия) во время концерта Masquerade at Underground Atlanta произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще двое получили ранения.