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В Ницце мужчина открыл стрельбу по прохожим

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В районе порта во французской Ницце мужчина открыл огонь по прохожим, сообщает Nice-Matin.

Издание отмечает, что неизвестный неоднократно стрелял свинцовыми пулями. В настоящее время район порта в Ницце оцеплен полицией.

В свою очередь издание Franceinfo информирует со ссылкой на представителей правоохранительных органов, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Стрелявший до сих пор не найден. По данным Franceinfo, мужчина стрелял из винтовки.

Недавно в американском городе Атланата (штат Джорджия) во время концерта Masquerade at Underground Atlanta произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще двое получили ранения.

Терроризм
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