В Словакии нашли 78 мигрантов в двух грузовиках

Словацкая полиция задержала 78 мигрантов на севере страны, которых перевозили на двух грузовиков. Об этом сообщает местное издание Aktualne.cz во вторник, 14 ноября.

Мигранты буди выходцами из Ирака, Ирана и Сирии. По предварительной информации, контрабандисты перевозили нелегалов из Румынии, а затем должны были переправить их в Германию.

Полиция остановила два грузовика в городе Жилина, за рулем были турецкие водители. Во время обыска правоохранители нашли в грузовиках мигрантов, среди которых были и дети.

За последний период это самый массовый случай незаконной миграции в Словакии.

Ранее в Германии пропали 30 тысяч беженцев, подлежащих высылке.